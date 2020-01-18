Поєдинок завершився після двох сетів

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетки України Даяна Ястремська поступилася Ешлі Барті в рамках фіналу Adelaide International - Premier в Австралії.

Aussie Aussie Aussie!



🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z — WTA (@WTA) January 18, 2020

Тенісистки провели на корті близько 1,5 години. У першій партії Ястремська програла 2 гейми на своїй подачі і не заробила жодного брейкпоінта.

У другому сеті поступаючись з брейком 0:2, українка взяла 3 гейми поспіль. У восьмому геймі Ястремська не скористалася 2 прихованими сетболами на подачі суперниці, після чого відіграла вже прихований матчбол на своїй подачі.

Боротьба зав'язалася на подачі Барті при рахунку 4:5, але до брейкпоинтів Ястремська не дійшла. Далі в наступних двох геймах всі 8 розіграшів в свій актив записав австралійка.

Adelaide International - Premier

Аделаїда (Австралія)

Хард, призовий фонд $848,000

Фінал, 18 січня

Ешлі Барті (Австралія, 1) - Даяна Ястремська (Україна, 24) 6-2, 7-5

Нагадаємо, Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті.