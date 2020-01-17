Кіченок вийшла до фіналу парного розряду турніру у Горбарті

Матч тривав 1 годину 25 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла у півфіналі парного розряду турніру в австралійському Гобарті.

Вони переграли пару Марі Боузькова (Чехія) / Тамара Зіданшек (Словенія). Матч тривав 1 годину 25 хвилин.

У фіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Шуан Пей/Шуан Чжан.

Hobart International - International

Гобарт (Австралія), хард

Призовий фонд $ 275,000

парний розряд, жінки

Півфінал, 17 січня

Надія Кіченок / Саня Мірза - Марі Боузьков/Тамара Зіданшек 7:6 (7:3), 6:2

Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька поступилася Макнеллі, а Костюк програла Віхлянцевій.