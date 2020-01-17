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Кіченок вийшла до фіналу парного розряду турніру у Горбарті

Сьогодні 08:54 288 0
Матч тривав 1 годину 25 хвилин
Кіченок вийшла до фіналу парного розряду турніру у Горбарті
#Кіченок, #Гобарт

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла у півфіналі парного розряду турніру в австралійському Гобарті. 

Вони переграли пару Марі Боузькова (Чехія) / Тамара Зіданшек (Словенія). Матч тривав 1 годину 25 хвилин.

У фіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Шуан Пей/Шуан Чжан.

Hobart International - International
Гобарт (Австралія), хард
Призовий фонд $ 275,000
парний розряд, жінки
Півфінал, 17 січня

Надія Кіченок / Саня Мірза - Марі Боузьков/Тамара Зіданшек 7:6 (7:3), 6:2

Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька поступилася Макнеллі, а Костюк програла Віхлянцевій.

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