Кіченок вийшла до фіналу парного розряду турніру у Горбарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла у півфіналі парного розряду турніру в австралійському Гобарті.
Вони переграли пару Марі Боузькова (Чехія) / Тамара Зіданшек (Словенія). Матч тривав 1 годину 25 хвилин.
У фіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Шуан Пей/Шуан Чжан.
Hobart International - International
Гобарт (Австралія), хард
Призовий фонд $ 275,000
парний розряд, жінки
Півфінал, 17 січня
Надія Кіченок / Саня Мірза - Марі Боузьков/Тамара Зіданшек 7:6 (7:3), 6:2
Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька поступилася Макнеллі, а Костюк програла Віхлянцевій.