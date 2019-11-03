Ешлі Барті у матч проти Еліни Світоліної змогла скористатися отриманими шансами.

Про це розповіла сама австралійська тенісистка.

"Цей тріумф повернув мене у Маямі, коли я вперше поспіль перемагала суперниць з топ-10. Це був дуже стабільний тиждень. З того часу я дуже виросла і розвинулася як гравець. Також було дуже важливо відійти від розчарування після поразки в матчі з Бертенс.