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Барті: Я скористалася отриманими шансами у матчі проти Світоліної

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Ешлі Барті прокоментувала перемогу на Підсумковому турнірі року
Барті: Я скористалася отриманими шансами у матчі проти Світоліної
#Барті, #Світоліна, #теніс

Джерело - btu.org.ua.

Ешлі Барті у матч проти Еліни Світоліної змогла скористатися отриманими шансами.

Про це розповіла сама австралійська тенісистка.

"Цей тріумф повернув мене у Маямі, коли я вперше поспіль перемагала суперниць з топ-10. Це був дуже стабільний тиждень. З того часу я дуже виросла і розвинулася як гравець. Також було дуже важливо відійти від розчарування після поразки в матчі з Бертенс.

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Сьогодні моя гра була набагато чистішою. Я скористалася отриманими шансами. Сьогодні я намагалася більше задіяти удар справа, і було важливо виходити вперед, щоб змушувати більше рухатися Еліну, що відмінно спрацювало", - розповіла Барті.

Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.

Також, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.

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