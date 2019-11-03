Джерело - btu.org.ua.
Ешлі Барті у матч проти Еліни Світоліної змогла скористатися отриманими шансами.
Про це розповіла сама австралійська тенісистка.
"Цей тріумф повернув мене у Маямі, коли я вперше поспіль перемагала суперниць з топ-10. Це був дуже стабільний тиждень. З того часу я дуже виросла і розвинулася як гравець. Також було дуже важливо відійти від розчарування після поразки в матчі з Бертенс.
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Сьогодні моя гра була набагато чистішою. Я скористалася отриманими шансами. Сьогодні я намагалася більше задіяти удар справа, і було важливо виходити вперед, щоб змушувати більше рухатися Еліну, що відмінно спрацювало", - розповіла Барті.
Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.
Також, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.