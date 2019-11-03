Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі

Стала відома сума призових, які отримає Еліна Світоліна за Підсумковий турнір року

Еліна Світоліна попри поразку у фіналі Підсумкового турніру WTA отримала рекордні призові у кар’єрі.

Світоліна заробила за Підсумковий турнір свої рекордні призові за кар'єру - 2,4 млн доларів.

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До цього рекордними були призові Світоліної за перемогу в Підсумковому турнірі рік тому - 2,36 млн доларів.

Відзначимо, що у цьому році призові на Підсумковому турнірі року були збільшені вдвічі.

Нагадаємо, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.