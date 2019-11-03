Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна закінчить 2019 рік у ранзі шостої ракетки світу. Це стало відомо після її програшу в фінальному матчі Підсумкового турніру WTA.

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Відзначимо, що виграш в матчі з лідером світового рейтингу Ешлі Барті міг підняти українку на четверте місце.

Хоч би що там було, вихід у фінал дозволив Світоліній заробити 1080 очок в рейтинг. У минулому році за перемогу вона отримала 1500 очок.

Додамо, що тільки раз Світоліна закінчувала рік вище - у 2018-му році (4 місце). У 2017-му вона також була шостою.