Світоліна - Кенін: букмекери назвали фаворита

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна має більші шансі на успіх у грі проти Софії Кенін у 3 турі Підсумкового турніру WTA.

Аналітики компанії Parimatch оцінили перемоги українки коефіцієнтом - 1,62, перемога американки - 2,3.

Гра Світоліна - Кенін відбудеться 1 листопада, о 12:30 за київським часом. Пряма трансляція на нашому сайті.

Нагадаємо, Кенін замінила Андреєску на Підсумковому турнірі WTA через серйозну травму останньої.

В іншому матчі Пурпурової групи Халеп і Плішкова визначать другого півфіналіста з квартету. Першою півфіналістко, достроково з першого місця, стала Еліна Світоліна.