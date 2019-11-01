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Світоліна - Кенін: букмекери назвали фаворита

Сьогодні 08:51 799 0
Світоліна - Кенін: букмекери назвали фаворита

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна має більші шансі на успіх у грі проти Софії Кенін у 3 турі Підсумкового турніру WTA.

Аналітики компанії Parimatch оцінили перемоги українки коефіцієнтом - 1,62, перемога американки - 2,3.

Гра Світоліна - Кенін відбудеться 1 листопада, о 12:30 за київським часом. Пряма трансляція на нашому сайті.

Нагадаємо, Кенін замінила Андреєску на Підсумковому турнірі WTA через серйозну травму останньої.

В іншому матчі Пурпурової групи Халеп і Плішкова визначать другого півфіналіста з квартету. Першою півфіналістко, достроково з першого місця, стала Еліна Світоліна.

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