Світоліна - Кенін: історія зустрічей і цікаві факти

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна зіграє проти Софії Кенін у 3 турі групового етапу Підсумкового турніру WTA.
До цього тенісистки зустрічалися 4 рази. Рахунок у протистояннях рівний - 2:2.
9.03.2019. Індіан-Веллс (2 коло, хард)
Еліна Світоліна - Софія Кенін 3:6, 7:6 (6), 6:4
9.08.2019. Торонто (1/4 фіналу, хард)
Софія Кенін - Еліна Світоліна 7:6 (2), 6:4
16.08.2019. Цинциннаті (1/8 фіналу, хард)
Софія Кенін - Еліна Світоліна 6:3, 7:6 (3)
2.10.2019. Пекін (1/8 фіналу, хард)
Еліна Світоліна - Софія Кенін 6:3, 6:7 (8), 6:3
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Цікаві факти:
- Софія ("Соня") Кенін народилася в Москві, але незабаром її родина переїхала в США
- На юніорському рівні була другою ракеткою світу
- Усі три титули WTA здобула в 2019 році
- Усі 4 зустрічі дівчата зіграли в 2019 році й на хардовому покритті.
- Кенін вигравала у Світоліної у 2-х сетах, а Світоліна у Кенін у 3-х.
- Проти українських тенісисток Кенін грала 8 разів - 5 перемог