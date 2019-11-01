Світоліна - Кенін: історія зустрічей і цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Софії Кенін у 3 турі групового етапу Підсумкового турніру WTA.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

До цього тенісистки зустрічалися 4 рази. Рахунок у протистояннях рівний - 2:2.

9.03.2019. Індіан-Веллс (2 коло, хард)

Еліна Світоліна - Софія Кенін 3:6, 7:6 (6), 6:4

9.08.2019. Торонто (1/4 фіналу, хард)

Софія Кенін - Еліна Світоліна 7:6 (2), 6:4

16.08.2019. Цинциннаті (1/8 фіналу, хард)

Софія Кенін - Еліна Світоліна 6:3, 7:6 (3)

2.10.2019. Пекін (1/8 фіналу, хард)

Еліна Світоліна - Софія Кенін 6:3, 6:7 (8), 6:3

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