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Світоліна - Кенін: історія зустрічей і цікаві факти

Сьогодні 08:37 660 0
Світоліна - Кенін: історія зустрічей і цікаві факти

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє проти Софії Кенін у 3 турі групового етапу Підсумкового турніру WTA.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

До цього тенісистки зустрічалися 4 рази. Рахунок у протистояннях рівний - 2:2.

9.03.2019. Індіан-Веллс (2 коло, хард)

Еліна Світоліна - Софія Кенін 3:6, 7:6 (6), 6:4 

9.08.2019. Торонто (1/4 фіналу, хард)

Софія Кенін - Еліна Світоліна 7:6 (2), 6:4

16.08.2019. Цинциннаті (1/8 фіналу, хард)

Софія Кенін - Еліна Світоліна 6:3, 7:6 (3)

2.10.2019. Пекін (1/8 фіналу, хард)

Еліна Світоліна - Софія Кенін 6:3, 6:7 (8), 6:3

Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Цікаві факти:

  • Софія ("Соня") Кенін народилася в Москві, але незабаром її родина переїхала в США
  • На юніорському рівні була другою ракеткою світу
  • Усі три титули WTA здобула в 2019 році
  • Усі 4 зустрічі дівчата зіграли в 2019 році й на хардовому покритті.
  • Кенін вигравала у Світоліної у 2-х сетах, а Світоліна у Кенін у 3-х.
  • Проти українських тенісисток Кенін грала 8 разів - 5 перемог
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