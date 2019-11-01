Світоліна: Кожен матч має значення

Еліна Світоліна прокоментувала матч проти Софії Кенін

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче перемогти у матчі проти Софії Кенін на Підсумковому турнірі року.

"Кожен матч важливий. Я ніколи не сприймаю поєдинки просто так, для мене кожна зустріч має значення.

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Спробую бути максимально сконцентрованою на даній грі, як це було в попередніх поєдинках. Збираюся сісти з Енді, щоб подивитися, який у нас буде план на гру. Я постараюся, щоб це спрацювало в день матчу", - розповіла Світоліна.

Раніше, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.

Нагадаємо, Софія Кенін потрапила на Підсумковий турнір як друга запасна, та замінить Андреєску, яка не змогла дограти матч проти Плішкової через травму й достроково покинула турнір.