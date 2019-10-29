Осака розчарована завершенням сезону

Джерело - sportarena.com.
Японська тенісистка Наомі Осака розчарована достроковим завершенням сезону через травму.
Про це розповіла сам тенісистка.
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"Я засмучена, що мені довелося знятися з Підсумкового турніру. Це найбільша подія року WTA, в Шеньчжені проходить відмінний турнір. Я хотіла завершити турнір і свій сезон не так. Буду чекати одужання і сподіватися виступити тут через рік", - розповіла Осака.
Нагадаємо, Халеп перемогла Андреєску на Підсумковому турнірі WTA.
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.