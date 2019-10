Осака покинула Підсумковий турнір WTA через травму

Наомі Осака знялася із Підсумкового турніру року через травму плеча.

У першому матчі в своїй групі японська тенісистка в трьох сетах здолала Петру Квітову.

У Червоній групі місце Осаки займе Кікі Бертенс з Нідерландів. Сьогодні вона стане суперницею Ешлі Барті в матчі другого раунду групового етапу.

