Світоліна очолила групу на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна, після перемоги над Кароліною Плішковою, очолила Пурпурову групу на Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.
Перемога в двох сетах дозволить українці одноосібно очолювати свій квартет, за рахунок кращої різниці виграних/програних сетів.
Дивіться: Світоліна - Плішкова 2:0. Огляд матчу
Нагадаємо, в Пурпуровій групі також виступають Симона Халеп і Бьянка Андреєску, які в ці хвилини грають 3-й сет стартового туру. Переможець у канада-румунському протистоянні розташується на 2-й сходинці слідом за Світоліною.
Турнірна таблиця Пурпурової групи
|І
|В
|П
|С
|Г
|Оч
|1
|Еліна Світоліна
|1
|1
|0
|2:0
|13:10
|1
|2
|Симона Халеп
|1
|1
|0
|2:1
|16:15
|1
|3
|Бьянка Андреєску
|1
|0
|1
|1:2
|15:16
|0
|4
|Кароліна Плішкова
|1
|0
|1
|0:2
|10:13
|0
Нагадаємо, з розкладом матчів і турнірною таблицею в Червоній групі можна ознайомитись за посиланням.