Світоліна очолила групу на Підсумковому турнірі WTA

Після 1 туру Еліна розташувалася на верхній сходинці Пурпурової групи

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна, після перемоги над Кароліною Плішковою, очолила Пурпурову групу на Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Перемога в двох сетах дозволить українці одноосібно очолювати свій квартет, за рахунок кращої різниці виграних/програних сетів.

Дивіться: Світоліна - Плішкова 2:0. Огляд матчу

Нагадаємо, в Пурпуровій групі також виступають Симона Халеп і Бьянка Андреєску, які в ці хвилини грають 3-й сет стартового туру. Переможець у канада-румунському протистоянні розташується на 2-й сходинці слідом за Світоліною.

Турнірна таблиця Пурпурової групи

І В П С Г Оч 1 Еліна Світоліна 1 1 0 2:0 13:10 1 2 Симона Халеп 1 1 0 2:1 16:15 1 3 Бьянка Андреєску 1 0 1 1:2 15:16 0 4 Кароліна Плішкова 1 0 1 0:2 10:13 0



Нагадаємо, з розкладом матчів і турнірною таблицею в Червоній групі можна ознайомитись за посиланням.