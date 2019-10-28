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Світоліна очолила групу на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні 16:50 585 0
Після 1 туру Еліна розташувалася на верхній сходинці Пурпурової групи
Світоліна очолила групу на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна, після перемоги над Кароліною Плішковою, очолила Пурпурову групу на Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen.

Перемога в двох сетах дозволить українці одноосібно очолювати свій квартет, за рахунок кращої різниці виграних/програних сетів.

  Дивіться: Світоліна - Плішкова 2:0. Огляд матчу

Нагадаємо, в Пурпуровій групі також виступають Симона Халеп і Бьянка Андреєску, які в ці хвилини грають 3-й сет стартового туру. Переможець у канада-румунському протистоянні розташується на 2-й сходинці слідом за Світоліною.

Турнірна таблиця Пурпурової групи

    І В П С Г Оч
1 Еліна Світоліна 1 1 0 2:0 13:10 1
2 Симона Халеп 1 1 0 2:1 16:15 1
3 Бьянка Андреєску 1 0 1 1:2 15:16 0
4 Кароліна Плішкова 1 0 1 0:2 10:13 0


Нагадаємо, з розкладом матчів і турнірною таблицею в Червоній групі можна ознайомитись за посиланням.

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