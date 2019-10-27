Український тенісист завоював свій третій титул на Челленджер в цьому сезоні

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов в парі з білорусом Андрієм Василевським здобув перемогу на турнірі у французькому Бресті.

У вирішальному матчі українсько-білоруська пара переграла з італійсько-іспанський дует Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес.

Фінальний матч тривав менше години. Молчанов і Василевський оформили по два брейка в кожному сеті і захистили всі гейми на своїй подачі.

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Брест, Франція, хард

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26 жовтня

Денис Молчанов/Андрій Василевський - Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес 6-3, 6-1

Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.

Раніше 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції та росіянку Оксану Селехметьєву.