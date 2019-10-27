Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов в парі з білорусом Андрієм Василевським здобув перемогу на турнірі у французькому Бресті.
У вирішальному матчі українсько-білоруська пара переграла з італійсько-іспанський дует Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес.
Фінальний матч тривав менше години. Молчанов і Василевський оформили по два брейка в кожному сеті і захистили всі гейми на своїй подачі.
Open Brest Credit Agricole - ATP Challenger Tour
Брест, Франція, хард
Призовий фонд - €92,040
26 жовтня
Денис Молчанов/Андрій Василевський - Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес 6-3, 6-1
Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.
Раніше 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції та росіянку Оксану Селехметьєву.