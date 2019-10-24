Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур на юніорському Підсумковому турнірі перемогла росіянку Оксану Селехметьєву.
Українка перемогла у трьох сетах - 6:4, 6:7, 6:1. Таким чином Снігур за тур до завершення групи гарантувала собі вихід до півфіналу.
Вчора 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції. Завтра в заключному матчі групового етапу Снігур зустрінеться з Каміллою Бартоні.
ITF World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
24 жовтня
Дар'я Снігур (Українка) - Оксана Селехметьєва (Росія) 6:4, 6:7, 6:1
Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині.