Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур на юніорському Підсумковому турнірі перемогла росіянку Оксану Селехметьєву.

Українка перемогла у трьох сетах - 6:4, 6:7, 6:1. Таким чином Снігур за тур до завершення групи гарантувала собі вихід до півфіналу.

Вчора 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції. Завтра в заключному матчі групового етапу Снігур зустрінеться з Каміллою Бартоні.

ITF World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай, хард

24 жовтня

Дар'я Снігур (Українка) - Оксана Селехметьєва (Росія) 6:4, 6:7, 6:1

Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині.