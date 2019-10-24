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Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру

Сьогодні 13:57 233 0
Українка перемогла у трьох сетах
Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру
#Снігур, #Селехметьєва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур на юніорському Підсумковому турнірі перемогла росіянку Оксану Селехметьєву.

Українка перемогла у трьох сетах - 6:4, 6:7, 6:1. Таким чином Снігур за тур до завершення групи гарантувала собі вихід до півфіналу.

Вчора 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції. Завтра в заключному матчі групового етапу Снігур зустрінеться з Каміллою Бартоні.

ITF World Tennis Tour Junior Finals
Ченду, Китай, хард
24 жовтня

Дар'я Снігур (Українка) - Оксана Селехметьєва (Росія) 6:4, 6:7, 6:1

Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині.

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