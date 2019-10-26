Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру

Українці вистачило менше години для перемоги

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур у півфіналі юніорського Підсумкового турніру впевнено перемогла американку Харрікейн Тайра Блек.

Снігур програла два стартові гейми в другому сеті, після чого знову виграла шість геймів поспіль.

У фіналі 17-річна українка зіграє проти лідера юніорського рейтингу Діан Паррі з Франції.

ITF World Tennis Tour Junior Finals

Ченду, Китай, хард

26 жовтня

Дар'я Снігур (Українка) - Харрікейн Тайра Блек (США) 6:0, 6:2

Раніше 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції та росіянку Оксану Селехметьєву.