Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Снігур успішно вступила в боротьбу на тенісному Підсумковому турнірі вісімки найсильніших юніорок планети у віковій категорії до 18-ти років ITF World Tennis Tour Junior Finals у Ченду (Китай).

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У першому матчі групи Liang 17-річна Дар'я у трьох сетах обіграла 16-річну Ельзу Жакемо з Франції - 4:6, 6:3, 6:2.

ITF World Tennis Tour Junior Finals

Чэнду, Китай, хард

23 жовтня

Дар'я Снігур - Ельза Жакемо 4:6, 6:3, 6:2