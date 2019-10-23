Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF

Джерело - Чемпіон.
Українка Дар'я Снігур успішно вступила в боротьбу на тенісному Підсумковому турнірі вісімки найсильніших юніорок планети у віковій категорії до 18-ти років ITF World Tennis Tour Junior Finals у Ченду (Китай).
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У першому матчі групи Liang 17-річна Дар'я у трьох сетах обіграла 16-річну Ельзу Жакемо з Франції - 4:6, 6:3, 6:2.
ITF World Tennis Tour Junior Finals
Чэнду, Китай, хард
23 жовтня
Дар'я Снігур - Ельза Жакемо 4:6, 6:3, 6:2