Матч тривав 80 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов в парі з білорусом Андрієм Василевським вийшов у фінал парного розряду на турнірі у французькому Бресті.

Тенісисти обіграли чесько-словацький тандем Ігор Зеленай/Роман Жебави.

Матч тривав 80 хвилин і закінчився з рахунком - 5:7, 6:3, 10:7.

Молчанов і Василевський здійснили 2 брейка, віддавши 2 подачі суперникам.

У фіналі тенісисти зіграють з італійсько-іспанським дуетом Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес.

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26 жовтня

Денис Молчанов/Андрій Василевський - Ігор Зеленай/Роман Ебави 5:7, 6:3, 10:7

Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.

Раніше 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції та росіянку Оксану Селехметьєву.