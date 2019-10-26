Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов в парі з білорусом Андрієм Василевським вийшов у фінал парного розряду на турнірі у французькому Бресті.
Тенісисти обіграли чесько-словацький тандем Ігор Зеленай/Роман Жебави.
Матч тривав 80 хвилин і закінчився з рахунком - 5:7, 6:3, 10:7.
Молчанов і Василевський здійснили 2 брейка, віддавши 2 подачі суперникам.
У фіналі тенісисти зіграють з італійсько-іспанським дуетом Андреа Вавассорі/Давид Вега-Ернандес.
Денис Молчанов/Андрій Василевський - Ігор Зеленай/Роман Ебави 5:7, 6:3, 10:7
Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.
Раніше 17-річна киянка обіграла Ельзу Жакемо з Франції та росіянку Оксану Селехметьєву.