Еліна продовжує боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна замикає чільну вісімку в чемпіонській гонці WTA.

Також покращили свої позиції Даяна Ястемська, Катаріна Завацька й Марта Костюк. Ястремська перебуває на 25 сходинці, Завацька піднялася на 111 місце, а Костюк на 147.

Напередодні, у 1 колі China Open Світоліна перемогла Севастову (6:7(4), 6:1, 6:2), а Ястремська - Гарсію (6:1, 6:1).

Нагадаємо, перші 8 тенісисток візьмуть участь в Підсумковому турнірі, чинною чемпіонкою якого є Еліна Світоліна. З цього року турнір відбуватиметься в китайському Шеньчжені з 27 жовтня по 3 листопада.