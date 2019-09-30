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Світоліна - Ван: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 01:02 513 0
Світоліна - Ван: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє в 2 колі China Open - 2019 проти китянки Яфань Ван (48).

Гру заплановано на 30 вересня.

Орієнтовний початок не раніше 12:00.

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Ван онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 1 колі Світоліна у 3-х сетах перемогла Севастову (6:7(4), 6:1, 6:2), а Ван у 2-х партіях не помітила Сінь Ван (6:1, 6:2).

Даяна Ястремська в 1 колі розгромила Каролін Гарсію та зіграє проти Кікі Бертенс.

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