Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна здолала Анастасію Севастову в 1 колі пекінського Premier Mandatory.
Тенісистки одну годину боролися за перемогу в першому сеті. Дівчата записали у свій актив по 3 брейка (Севастова не скористалася подвійним сетболом на подачі при рахунку 5-4).
Далі до кінця зустрічі Світоліна виграла 12 з 15 геймів (виконала 4 брейки і захистила всі гейми на своїй подачі).
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Перше коло, 29 вересня
Еліна Світоліна (Україна, 3) - Анастасія Севастова (Латвія, 19) 6(4):7(7), 6:1, 6:2
Нагадаємо, Ястремська розгромила Гарсію.
Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.