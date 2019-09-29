Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна здолала Анастасію Севастову в 1 колі пекінського Premier Mandatory.

Тенісистки одну годину боролися за перемогу в першому сеті. Дівчата записали у свій актив по 3 брейка (Севастова не скористалася подвійним сетболом на подачі при рахунку 5-4).

Далі до кінця зустрічі Світоліна виграла 12 з 15 геймів (виконала 4 брейки і захистила всі гейми на своїй подачі).

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Перше коло, 29 вересня

Еліна Світоліна (Україна, 3) - Анастасія Севастова (Латвія, 19) 6(4):7(7), 6:1, 6:2

Нагадаємо, Ястремська розгромила Гарсію.

Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.