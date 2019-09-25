Українська Прима продовжує боротьбу за Підсумковий турнір WTA

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, після перемоги в 1/8 фіналу над Кузнєцовою в Ухані, повернулася в ТОП-8 чемпіонської гонки WTA.

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Нагадаємо, рейтинг чемпінської гонки формується за результатами року і 8 найкращих теніситок зіграють на Підсумковому турнірі WTA, чинною чемпіонкою якого є українка.

Наразі в Світоліної 3781 очко, що на 166 пунктів більше ніж у Белінди Бенчич, яка посідає 9 сходинку, і вже припинила виступи в Ухані.

Одеситка відстає від Серени Вільямс, яка є 7-ю, на 154 очки, а від Петри Квитової, яка посідає 6 сходинку, на 160 очок.

Вільямс на цьому тижні не бере участі в турнірах, тому Світоліна у разі перемоги в чвертьфіналі потіснить американку з 7 сходинки. Петра Квитова ж зіграє в 1/8 фіналу в Китаї зі Слоан Стівенс.

Не слід забувати й про Кікі Бертенс, яка з 3585, розташувалася на 10 сходинці й при певних розкладах можне обійти Світоліну.

До слова, у загальному рейтингу WTA Світоліна впевнено посідає 3 сходинку й там її позиціям ніхто не загрожує.