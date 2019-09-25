Ястремська - Плішкова: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська в 1/8 фіналу турніру в китайському Ухані зіграє з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії.
Гру заплановано на 25 вересня.
Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.
У 2 колі українка в 2 сетах здолала американку Макхейл, а Плішкова без проблем перемогла Анісімову (6:3, 6:3).
Рахунок в очних зустрічах - 1:0 на користь чеської тенісистки.
Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Плішкова онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
Еліна Світоліна в 1/8 зіграє проти росіянки Кузнєцовой.