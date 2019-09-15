Сергій Стаховський здобув дві перемоги у Кубку Девіса

Лідер української команди Сергій Стаховський встановив особистий рекорд на Кубку Девіса.

Стаховський протягом двох дні зміг одержати дві перемоги, спочатку у суботу він обіграв Аттіла Балаша, а сьогодні переміг Мартона Фучовича.

Раніше на грунтових кортах нашому тенісистові не вдавалося оформити дві перемоги в рамках одного командного протистояння.

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Відзначимо, що Стаховський дебютував у складі збірної України ще в 2006 році і зіграв в 29 матчевих зустрічах.

Нагадаємо, вирішальний матч Марченка на Кубку Девіса перенесли через темряву.