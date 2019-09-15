Матч перенесли на понеділок

Джерело - Чемпіон.

Заключний матч протистояння між чоловічими командами Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса перенесений на понеділок, 16 вересня.

У вирішальному матчі зустрічалися Ілля Марченко та Аттіла Балаж. Під час другого сету матч був перерваний через темряву. Догравання, ймовірно, відбудеться в понеділок, 16 вересня.

Орієнтовний час початку - 11:00 за київським часом.

Кубок Девіса. Європа / Африка

Будапешт (Угорщина)

П’ятий матч, 15 вересня

Ілля Марченко – Аттіла Балаж – 4:6, 5:5

Нагадаємо, Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса.

Раніше, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.