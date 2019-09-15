Джерело - Чемпіон.
Заключний матч протистояння між чоловічими командами Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса перенесений на понеділок, 16 вересня.
У вирішальному матчі зустрічалися Ілля Марченко та Аттіла Балаж. Під час другого сету матч був перерваний через темряву. Догравання, ймовірно, відбудеться в понеділок, 16 вересня.
Орієнтовний час початку - 11:00 за київським часом.
Кубок Девіса. Європа / Африка
Будапешт (Угорщина)
П’ятий матч, 15 вересня
Ілля Марченко – Аттіла Балаж – 4:6, 5:5
Нагадаємо, Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса.
Раніше, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.