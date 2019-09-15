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Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 12:10 564 0
Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, збірна України продовжить протистояння в рамках першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса проти збірної Угорщини.

Напередодні Сергій Стаховський переміг Аттілу Балаша та вивів українців вперед, але Ілля Марченко не зміг підтримати переможний почин лідера збірної та поступився Мартону Фучовичу. Тож, 1:1 після першого ігрового дня.

На 15 вересня заплановано 3 гри:

Сергій Стаховський/Денис Молчанов - Мартон Фучович/Аттіла Балош

Стаховський - Фучович

Марченко - Балаш

Парна зустріч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Кубку Девіса Україна - Угорщина на нашому сайті.

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