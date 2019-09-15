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Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса

Сьогодні 18:48 228 0
Стаховський здобув перемогу на тай-брейку
Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса
#Стаховський, #Україна, #Кубок Девіса

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі протистояння чоловічих команд Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса Сергій Стаховський зіграв проти Мартона Фучовича.

Матч тривав 3 години і 1 хвилину. Перший сет залишився за Фучовічем, але дві наступні партії виграв Стаховський.

Актуально: Кубок Девіса. Україна - Угорщина: онлайн-трансляція. LIVE

Таким чином, рахунок у поєдинку Угорщина - Україна знову став нічийним.

Кубок Девіса. Європа / Африка
Будапешт (Угорщина)
Четвертий матч, 15 вересня

Сергій Стаховський - Мартон Фучович – 5:7, 6:3, 7:6 (3)

Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.

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