Стаховський здобув перемогу на тай-брейку

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі протистояння чоловічих команд Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса Сергій Стаховський зіграв проти Мартона Фучовича.

Матч тривав 3 години і 1 хвилину. Перший сет залишився за Фучовічем, але дві наступні партії виграв Стаховський.

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Таким чином, рахунок у поєдинку Угорщина - Україна знову став нічийним.

Кубок Девіса. Європа / Африка

Будапешт (Угорщина)

Четвертий матч, 15 вересня

Сергій Стаховський - Мартон Фучович – 5:7, 6:3, 7:6 (3)

Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.