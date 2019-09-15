Джерело - Чемпіон.
У четвертому матчі протистояння чоловічих команд Угорщини та України в рамках матчевої зустрічі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса Сергій Стаховський зіграв проти Мартона Фучовича.
Матч тривав 3 години і 1 хвилину. Перший сет залишився за Фучовічем, але дві наступні партії виграв Стаховський.
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Таким чином, рахунок у поєдинку Угорщина - Україна знову став нічийним.
Кубок Девіса. Європа / Африка
Будапешт (Угорщина)
Четвертий матч, 15 вересня
Сергій Стаховський - Мартон Фучович – 5:7, 6:3, 7:6 (3)
Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса.