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Осака уже в першому колі вилетіла з Вімблдону

Вчора 21:32 604 0
Путінцева втретє поспіль перемогла японку
Осака уже в першому колі вилетіла з Вімблдону

Японська тенісистка Наомі Осака зазнала поразки в першому колі Вімблдоні. Друга ракетка світу поступилася Юлії Путинцевій з Казахстану.

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Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:2. За цей час Наомі тричі подала навиліт і реалізувала один брейк. У свою чергу Юлія зробила три ейси і три брейк-поінти.

Відзначимо, що рахунок особистих зустрічей між дівчатами став 3:0 на користь тенісистки з Казахстану.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

 Призовий фонд £15,982,000

 Перше коло, 1 липня

Юлія Путінцева - Наомі Осака 7:6, 6:2

Нагадаємо,  Світоліна та Ястремська вийшли до наступного кола Вімблдону.

 

Джерело - Чемпіон.

#Осака, #Путінцева, #Вімблдон
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