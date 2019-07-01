Осака уже в першому колі вилетіла з Вімблдону

Путінцева втретє поспіль перемогла японку

Японська тенісистка Наомі Осака зазнала поразки в першому колі Вімблдоні. Друга ракетка світу поступилася Юлії Путинцевій з Казахстану.

Актуально: Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:2. За цей час Наомі тричі подала навиліт і реалізувала один брейк. У свою чергу Юлія зробила три ейси і три брейк-поінти.

Відзначимо, що рахунок особистих зустрічей між дівчатами став 3:0 на користь тенісистки з Казахстану.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Призовий фонд £15,982,000

Перше коло, 1 липня

Юлія Путінцева - Наомі Осака 7:6, 6:2

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська вийшли до наступного кола Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.