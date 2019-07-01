Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону

Впевнена перемога

Українська тенісистка Еліна Світоліна у першому колі Вімблдону зустрічалася з австралійкою Дариною Гавриловою.

У першому сеті була напружена боротьба, та все ж українка вирвала перемогу. А от у другому сеті австралійка не змогла чинити опір Світоліні і розгромно програла.

У другому колі турніру українка зіграє проти Маргарити Гаспарян (№61 WTA).

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Перше коло, 1 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Гаврилова (Австралія) 7:5, 6:0

Раніше повідомляли, Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Цуренко поступилася у другому колі турніру в Істборні.

Джерело - Чемпіон.