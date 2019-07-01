Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська у першому колі Вімблдону зустрічалася з Камілою Джорджі (Італія).
Українка в обох сетах святкувала перемогу з однаковим рахунком 6:3.
У другому колі українка зіграє проти Софії Кенін (№28 WTA) з США.
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Перше коло, 1 липня
Даяна Ястремська (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) 6:3, 6:3
Раніше повідомляли, Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA.
Нагадаємо, Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.