Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону

Впевнений вихід до наступного етапу турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська у першому колі Вімблдону зустрічалася з Камілою Джорджі (Італія).

Українка в обох сетах святкувала перемогу з однаковим рахунком 6:3.

У другому колі українка зіграє проти Софії Кенін (№28 WTA) з США.

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Перше коло, 1 липня

Даяна Ястремська (Україна) - Каміла Джорджі (Італія) 6:3, 6:3

Раніше повідомляли, Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.