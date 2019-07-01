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Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA

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Серена Вільямс повернулася в топ-10
Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA українки Світоліна і Цуренко зберегли позиції, Ястремська, Козлова, Калініна і Завацька додали по одному рядку, Костюк - два.

У першій десятці рейтингу WTA лише одна зміна: Соболенко не змогла захистити торішні очки і її десяте місце знову зайняла Серена Вільямс. 

Рейтинг WTA

30 червня

1 (1) Ешлі Барті (Австралія) - 6495

2 (2) Наомі Осака (Японія) - 6377

3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) - 6055

4 (4) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 5430

5 (6) Анжелік Кербер (Німеччина) - 4805

6 (6) Петра Квітова (Чехія) - 4555

7 (7) Сімона Халеп (Румунія) - 4063

8 (8) Еліна Світоліна (Україна) - 3868

9 (9) Слоун Стівенс (США) - 3682

10 (11) Серена Вільямс (Білорусь) - 3411

33 (33) Леся Цуренко (Україна) - 1616

35 (36) Даяна Ястремська (Україна) - 1504

66 (67) Катерина Козлова (Україна) - 840

134 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 452

178 (180) Марта Костюк (Україна) - 326.

Нагадаємо, Цуренко поступилася у другому колі турніру в Істборні.

Раніше Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.

#рейтинг, #Світоліна
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