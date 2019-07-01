Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA українки Світоліна і Цуренко зберегли позиції, Ястремська, Козлова, Калініна і Завацька додали по одному рядку, Костюк - два.
У першій десятці рейтингу WTA лише одна зміна: Соболенко не змогла захистити торішні очки і її десяте місце знову зайняла Серена Вільямс.
Рейтинг WTA
30 червня
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) - 6495
2 (2) Наомі Осака (Японія) - 6377
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) - 6055
4 (4) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 5430
5 (6) Анжелік Кербер (Німеччина) - 4805
6 (6) Петра Квітова (Чехія) - 4555
7 (7) Сімона Халеп (Румунія) - 4063
8 (8) Еліна Світоліна (Україна) - 3868
9 (9) Слоун Стівенс (США) - 3682
10 (11) Серена Вільямс (Білорусь) - 3411
33 (33) Леся Цуренко (Україна) - 1616
35 (36) Даяна Ястремська (Україна) - 1504
66 (67) Катерина Козлова (Україна) - 840
134 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 452
178 (180) Марта Костюк (Україна) - 326.
Нагадаємо, Цуренко поступилася у другому колі турніру в Істборні.
Раніше Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.