Друга ракетка України Леся Цуренко перемогла представницю Казахстану Заріну Діяс у першому колі турніру в Істборні.
Матч перенесли через дощ. Вчора дівчата відіграли один годину, поки у гру не втрутився дощ.
У першому сеті на один брейк суперниці Цуренко відповіла трьома, а в другій партії Леся продовжила успішну серію до шести виграних геймів поспіль (двічі взяла подачу Заріна Діяс у другому сеті).
Сьогодні з рахунку 3-0 на користь Цуренко у другій партії дівчата по черзі захистили свої гейми і в підсумку матч завершився перемогою українки.
У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з представницею Швеції Ребеккою Петерсон(66). Дівчата раніше двічі зіграли на Кубку Федерації: в 2016 році перемогу святкувала Цуренко, а цього року сильнішою була Петерсон.
Нагадаємо, Світоліна програла у стартовому матчі.
Раніше, Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.