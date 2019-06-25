Українка переграла Заріну Діяс з Казахстану

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогла представницю Казахстану Заріну Діяс у першому колі турніру в Істборні.

Матч перенесли через дощ. Вчора дівчата відіграли один годину, поки у гру не втрутився дощ.

У першому сеті на один брейк суперниці Цуренко відповіла трьома, а в другій партії Леся продовжила успішну серію до шести виграних геймів поспіль (двічі взяла подачу Заріна Діяс у другому сеті).

Сьогодні з рахунку 3-0 на користь Цуренко у другій партії дівчата по черзі захистили свої гейми і в підсумку матч завершився перемогою українки.

У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з представницею Швеції Ребеккою Петерсон(66). Дівчата раніше двічі зіграли на Кубку Федерації: в 2016 році перемогу святкувала Цуренко, а цього року сильнішою була Петерсон.

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Перше коло

Леся Цуренко - Заріна Діяс 2:0 (6-2, 6-2)

Нагадаємо, Світоліна програла у стартовому матчі.

Раніше, Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.