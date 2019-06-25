Мій профіль
Конопля: Прикро, що ми боремося, б'ємося за націю, а отримуємо вимпел і "дякуємо"
Вчора 23:30 2405 3
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
Сьогодні 17:09 218
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії
Вчора 19:51 427
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Вчора 15:24 2062
Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA
Вчора 11:06 1173
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
23.06.2019 22:55 1169
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
23.06.2019 22:44 1276
Сіренко - Бахтов: огляд бою
23.06.2019 20:30 2264
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
23.06.2019 18:41 2421
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
23.06.2019 15:55 1912
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:56 Бокс Усик очолив оновлений рейтинг WBO у суперважкій вазі 30
18:35 Футбол Раньєрі хоче очолити Ньюкасл 335
18:15 Футбол Ювентус хоче позбутися Ігуаїна 418
17:47 Футбол Абрамович хоче, щоб головним тренером Челсі був Лемпард 392
17:22 Футбол Динамо веде переговори щодо півзахисника збірної Словенії 847
17:20 Блог Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке 279
17:09 Навколо спорту Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії 218
16:47 Футбол Шальке може відпустити Коноплянку безкоштовно 804
16:31 Теніс Цуренко здобула перемогу в першому поєдинку в Істборні 486
16:16 Футбол Зозуля має пропозиції з Японії та Туреччини 487
15:57 Теніс Світоліна програла у стартовому матчі в Істборні 575
15:38 Теніс Завацька вилетіла із Вімблдону 276
15:21 Футбол Став відомий розклад матчів збірної України на Євро-2019 1177
15:08 Теніс Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні 2387
14:58 Теніс Надаль назвав фаворита Вімблдону 372
14:38 Єдиноборства Михайлов пробився в чвертьфінал Європейських ігор 350
14:21 Футбол Мане: Кубок Африки важливіший за Лігу чемпіонів 402
14:14 Блог Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря 686
13:54 Футбол Десна хоче орендувати Коноплю 795
13:36 Футбол Зозуля може перейти в Кадіс 568
13:05 Футбол Основний голкіпер Динамо відновився після травми 621
12:58 Блог Циганков опублікував еротичне фото з коханою 808
12:47 Блог Божевільний Хара зніс вболівальника ударом ноги 574
12:37 Футбол Блан може очолити Ньюкасл 386
12:17 Теніс Надаль розкритикував організаторів Вімблдону 445

Цуренко здобула перемогу в першому поєдинку в Істборні

Сьогодні 16:31 486 0
Українка переграла Заріну Діяс з Казахстану
Цуренко здобула перемогу в першому поєдинку в Істборні

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогла представницю Казахстану Заріну Діяс у першому колі турніру в Істборні.

Матч перенесли через дощ. Вчора дівчата відіграли один годину, поки у гру не втрутився дощ.

У першому сеті на один брейк суперниці Цуренко відповіла трьома, а в другій партії Леся продовжила успішну серію до шести виграних геймів поспіль (двічі взяла подачу Заріна Діяс у другому сеті).

Сьогодні з рахунку 3-0 на користь Цуренко у другій партії дівчата по черзі захистили свої гейми і в підсумку матч завершився перемогою українки.

У другому раунді Леся Цуренко зустрінеться з представницею Швеції Ребеккою Петерсон(66). Дівчата раніше двічі зіграли на Кубку Федерації: в 2016 році перемогу святкувала Цуренко, а цього року сильнішою була Петерсон.

Nature Valley International - Premier
Істборн, Великобританія
Жінки, трава 
Призовий фонд $998,712
Перше коло
 
Леся Цуренко - Заріна Діяс 2:0 (6-2, 6-2)

Нагадаємо, Світоліна програла у стартовому матчі.

Раніше, Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Nature Valley International
Коментарі ()