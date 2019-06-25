Світоліна програла у стартовому матчі в Істборні

Українка провалила турнір в Істборні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) знову програла матч на траві.

Українка поступилася Алізе Корне з Франції у двох сетах - 3:6, 6:7.

Матч розпочався ще вчора, однак був перерваний через дощ. Гра тривала 1 годину та 38 хвилин. Протягом цього часу суперниці обмінялися подачами на виліт, Корне допустила сім подвійних помилок та виграла сім геймів поспіль.

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Істборн, Великобританія

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Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Алізе Корне (Франція) - 3:6, 6:7

Раніше, Катаріна Завацька вилетіла із кваліфікації Вімблдону.

Нагадаємо, Стаховський здобув перемогу на Вімблдоні.

Джерело - Чемпіон.