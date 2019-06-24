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Матчі Світоліної і Цуренко зупинили через дощ

Сьогодні 21:24 328 0
Поєдинки дограють завтра
Матчі Світоліної і Цуренко зупинили через дощ

Сьогодні, 24 червня, перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Леся Цуренко не змогли дограти матчі на трав'яному турнірі серії Прем'єр у Істборні.

Обидва поєдинки були перервані в другому сеті через дощ. Матчі проти Алізе Корне з Франції (№55 WTA) і Заріни Діяс з Казахстану (№89 WTA) відповідно будуть дограні у вівторок, 25 червня.

  Актуально: Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 

Рахунок на момент зупинки:

Nature Valley International - Premier

Істборн, Великобританія 

Призовий фонд $998,712

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Заріна Діяс (Казахстан) - 6:2, 3:0 (припинений)

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Алізе Корне (Франція) - 3:6, 1:2 (припинений)

Раніше в півфінал кваліфікації Вімблдону вийшли Сергій Стаховський та Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Цуренко, #Істборн
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