Марченко з перемоги стартував на Вімблдоні

Українець пробився у другий раунд кваліфікації

Український тенісист Ілля Марченко вдало стартував у кваліфікації Wimbledon, обігравши в першому раунді аргентинця Марко Трунджелліті - 7:6(5), 7:5.

На початку першого сету гравці обмінялися брейками, після чого тримали свою подачу і дійшли до тай-брейка, де українець виграв партію з третього сетбола. У другому сеті Марченко поступався 3:5, але вчасно зібрався, зробив два брейка і переміг в матчі.

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Всього матч тривав 1 годину і 53 хвилини. За цей час Марченко виконав 3 подачі навиліт, допустив 2 "подвійні" і виграв 3 гейми на прийомі. Його суперник зробив 3 ейси, 5 раз помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував 2 брейк-поінти.

Марченко здобув першу перемогу на траві з 2017 року. У другому колі кваліфікації він зустрінеться з угорцем Аттілою Балашом (АТР №207).

Вімблдон. Призовий фонд - $49,430,000

Великобританія. Чоловіки. Трава

Кваліфікація. 24 червня

Ілля Марченко - Марко Трунджелліті 7:6(5), 7:5

Раніше, Стаховський здобув перемогу на Вімблдоні.

Джерело - Чемпіон.