Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні

Впевнена перемога українця

Сергій Стаховський в кваліфікації Вімблдону зіграв проти тенісиста з Барбадосу Даріана Кінга.

У першому сеті українець виграв вже першу подачу суперника, не програвши на своїх, вів у рахунку 3:0. Далі спокійно Сергій довів сет до перемоги.

У другому сеті знову українець зробив брейк-пойнт на першій подачі суперника. Ще менше геймів потрібно було Сергію для перемоги.

У наступному колі кваліфікації Сергій Стаховський зустрінеться з Ендрю Харрісом (Австралія).

Вімблдон. Призовий фонд - $49,430,000

Великобританія. Чоловіки. Трава

Кваліфікація. 24 червня

Сергій Стаховський - Даріан Кінг 6:3, 6:2

Нагадаємо, Стаховський переміг німця Моллекера на турнірі у Галле, а потім програв Ерберу.

Джерело - Чемпіон.