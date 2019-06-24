Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні

Сергій Стаховський в кваліфікації Вімблдону зіграв проти тенісиста з Барбадосу Даріана Кінга.
У першому сеті українець виграв вже першу подачу суперника, не програвши на своїх, вів у рахунку 3:0. Далі спокійно Сергій довів сет до перемоги.
У другому сеті знову українець зробив брейк-пойнт на першій подачі суперника. Ще менше геймів потрібно було Сергію для перемоги.
У наступному колі кваліфікації Сергій Стаховський зустрінеться з Ендрю Харрісом (Австралія).
Вімблдон. Призовий фонд - $49,430,000
Великобританія. Чоловіки. Трава
Кваліфікація. 24 червня
Сергій Стаховський - Даріан Кінг 6:3, 6:2
Нагадаємо, Стаховський переміг німця Моллекера на турнірі у Галле, а потім програв Ерберу.
Джерело - Чемпіон.