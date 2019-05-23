Ястремська - Ферро: онлайн-трансляція

Даяна Ястремська за вихід у півфінал Internationaux de Strasbourg зіграє проти маловідомої француженки Фіони Ферро.
Гра Ястремська - Ферро відбудеться сьогодні, 23 травня. Орієнтовний початок - 13:30.
Уже традиційно пряма онлайн-трансляція поєдинку відбудеться на Чемпіоні.
Плеєр з трансляцією з'явиться незадовго до початку зустрічі.
До речі: Шахтар - Динамо 1:1. Як це було
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ястремська знищила легендарну австралійку Саманту Стосур - 6:0, 6:2.
Також в 1/4 фіналу зіграє юна українка Марта Костюк. Суперницею киянки стане екс-четверта ракетка світу Карлін Гарсія.
Джерело - Чемпіон.