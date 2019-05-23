Костюк зіграє проти екс-четвертої ракетки світу

Українка Марта Костюк в 1/4 фіналу турніру в Страсбурзі зіграє проти екс-четвертої пакетки світу Каролін Гарсії з Франції.
Гра відбудеться сьогодні, 23 травня.
Орієнтовний початок зустрічі - 15:00 за Києвом.
Шахтар - Динамо 1:1. Як це було
Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз у Штутгарті в 2018 році. У запеклому трисетовому протистоянні француженкА буквально вигразла перемогу в юної українки - 6:1, 3:6, 7:5.
Онлайн-трансляцію поєдинку Костюк - Гарсія проведе наш сайт.
Напередодні, в 1/8 фіналу Костюк впевнено перемогла сильну китаянку Сайсай Джен.
Також в чвертфіналі Страсбурга зіграє інша представниця України Даяна Ястремська.
Джерело - Чемпіон.