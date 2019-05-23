Костюк зіграє проти екс-четвертої ракетки світу

Юна киянка спробує протися до півфіналу в Страсбурзі

Українка Марта Костюк в 1/4 фіналу турніру в Страсбурзі зіграє проти екс-четвертої пакетки світу Каролін Гарсії з Франції.

Гра відбудеться сьогодні, 23 травня.

Орієнтовний початок зустрічі - 15:00 за Києвом.

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Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз у Штутгарті в 2018 році. У запеклому трисетовому протистоянні француженкА буквально вигразла перемогу в юної українки - 6:1, 3:6, 7:5.

Онлайн-трансляцію поєдинку Костюк - Гарсія проведе наш сайт.

Напередодні, в 1/8 фіналу Костюк впевнено перемогла сильну китаянку Сайсай Джен.

Також в чвертфіналі Страсбурга зіграє інша представниця України Даяна Ястремська.

Джерело - Чемпіон.