Третя ракетка України Даяна Ястремська у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі зіграє проти француженки Фіони Ферро.

Гра відбудеться 23 травня, орієнтовний початок - 13:30.

22-річна суперниця українки наразі посідає 88-му сходинку в рейтингу WTA.

Раніше суперниці не зустрічалися.

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Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку Ястремська - Ферро.

Напередодні, в 1/8 фіналу Ястремська знищила австралійку Саманту Стосур - 6:0, 6:2.

Також в 1/4 фіналу зіграє Марта Костюк. Суперницею киянки стане колишня 4-та рпкетка світу Каролін Гарсія.

Джерело - Чемпіон.