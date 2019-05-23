Третя ракетка України Даяна Ястремська у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі зіграє проти француженки Фіони Ферро.
Гра відбудеться 23 травня, орієнтовний початок - 13:30.
22-річна суперниця українки наразі посідає 88-му сходинку в рейтингу WTA.
Раніше суперниці не зустрічалися.
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Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку Ястремська - Ферро.
Напередодні, в 1/8 фіналу Ястремська знищила австралійку Саманту Стосур - 6:0, 6:2.
Також в 1/4 фіналу зіграє Марта Костюк. Суперницею киянки стане колишня 4-та рпкетка світу Каролін Гарсія.
Джерело - Чемпіон.