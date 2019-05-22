Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська, посіяна на турнірі в Страсбурзі під шостим номером, вийшла у чвертьфінал, обігравши представницю Австралії Саманту Стосур з рахунком 6:0, 6:2.
Тривалість протистояння склала 1 годину 4 хвилини.
Даяна 5 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 5 з 14 брейк-пойнтів. На рахунку чемпіонки US Open-2011 1 ейс, 3 подвійні помилки і жодного брейка.
За вихід до півфіналу 19-річна українка посперечається з переможницею поєдинку Фіона Ферро (Франція) - Ван Цян (Китай, 3).
Актуально: Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA
Internationaux de Strasbourg - International
грунт, одиночний розряд
Призовий фонд $250,000
Друге коло
22 травня
Даяна Ястремска - Саманта Стосур 6-0, 6-2
Нагадаємо, що цей матч був перенесений через дощ.
Джерело - Чемпіон.