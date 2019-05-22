Костюк пробилася у чвертьфінал турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Марта Костюк виграла матч другого кола на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.
У битві за чвертьфінал 16-річна українка у двох сетах здолала Чжен Сайсай з Китаю.
Internationaux de Strasbourg - WTA
Страсбург. Франція
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
Друге коло
22 травня
Марта Костюк - Чжен Сайсай - 6:3, 6:1
Нагадаємо, чотири українки зіграють в основній сітці Вімблдону.
Також, Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA
Джерело - Чемпіон.