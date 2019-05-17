Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії

Українська тенісистка Марта Костюк програла у чвертьфіналі турніру ITF в іспанському Ла-Бісбал-д'Ампурда. Українка поступилася представниці Китаю Ван Сіюн.
Зустріч тривала 1 годину і 54 хвилини. У першому сеті Марта вела 4:1, але не втримала перевагу і, віддавши два гейми на своїй подачі, програла 5:7. У другій партії Костюк вдалося нав'язати боротьбу суперниці, але при рахунку 5:5 китаянка зробила брейк і здобула путівку в півфінал.
ITF World Tennis Tour - W60+H
Ла-Бісбал-д'Ампурда, Іспанія
Одиночний розряд
Призовий фонд - $60,000
1/4 фіналу
Ван Сіюн - Марта Костюк 2:0 (7:5, 7:5)
Нагадаємо, у кваліфікації українка перемогла Міріам Булгару з Румунії і Варвару Грачову з Росії. А в попередніх раундах виявилася сильнішою Аріни Родіонової (Австралія) і Стефані Феґель (Швейцарія).
Джерело - Чемпіон.