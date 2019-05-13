Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70

Оновлений рейтинг WTA

У понеділок, 13 травня, з'явилася оновлена інформація щодо рейтингу WTA.

Першою ракеткою світу незмінно залишається японка Наомі Осака. Одразу п'ять змін сталося в ТОП-10 рейтингу. Симона Халеп та Анджелік Кербер відграли одну позицію, Кікі Бертенс — три. Петра Квітова втратила три позиції, а Кароліна Плішкова — дві.

Незмінно на шостій сходинці залишилася Еліна Світоліна, а на 26-ій Леся Цуренко. Втратила очки Даяна Ястремська, яка покинула ТОП-40. Лічені позиції не дотягнула Катерина Козлова, щоб повторити найкращий результат в кар'єрі. Вона, нагадаємо, дійшла до третього кола на турнірі в Мадриді.

Актуально: Лопатецькій потрібна термінова операція

Рейтинг WTA

13 травня

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Симона Халеп

3. (4) Анджелік Кербер

4. (7) Кікі Бертенс

5. (2) Петра Квітова

6. (6) Еліна Світоліна

7. (5) Кароліна Плішкова

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

41. (38) Даяна Ястремська

66. (85) Катерина Козлова

144. (144) Ангеліна Калініна

195. (196) Катаріна Завацька

231. (231) Дар'я Лопатецька

280. (292) Марта Костюк

303. (303) Валерія Страхова

304. (304) Ольга Янчук

352. (349) Катерина Бондаренко

378. (367) Ганна Позніхіренко

452. (474) Дар'я Снігур

487. (499) Марина Чернишова

543. (539) Анастасія Шошина

609. (608) Надія Кіченок

614. (613) Маріанна Закарлюка

640. (639) Анастасія Васильєва

Нагадаємо, Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу.

Джерело - Чемпіон.