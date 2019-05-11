Українська тенісистка Дарина Лопатецька отримала серйозну травму на турнірі в Римі - розрив меніска. Тепер 16-річній українці потрібна термінова операція.

Про це у відкритому листі повідомила сім'я тенісистки.

"У четвер, 9 травня, виступаючи на професійному турнірі в Римі, член збірної команди України з тенісу, багаторазова чемпіонка Європи та світу в складі збірної команди України, Дар'я Лопатецька, отримала травму - розрив меніска.

Тепер їй необхідна термінова операція. Клініка в Італії погодилася зробити екстрену операцію позачергово. Вартість - € 12,000.

Ця операція дасть шанс повернутися українській тенісистці на корт. Просимо всіх небайдужих до долі Дар'ї надати посильну допомогу.

Сподіваємося на Вашу допомогу".