Українська тенісистка Дарина Лопатецька отримала серйозну травму на турнірі в Римі - розрив меніска. Тепер 16-річній українці потрібна термінова операція.
Про це у відкритому листі повідомила сім'я тенісистки.
"У четвер, 9 травня, виступаючи на професійному турнірі в Римі, член збірної команди України з тенісу, багаторазова чемпіонка Європи та світу в складі збірної команди України, Дар'я Лопатецька, отримала травму - розрив меніска.
Тепер їй необхідна термінова операція. Клініка в Італії погодилася зробити екстрену операцію позачергово. Вартість - € 12,000.
Ця операція дасть шанс повернутися українській тенісистці на корт. Просимо всіх небайдужих до долі Дар'ї надати посильну допомогу.
Сподіваємося на Вашу допомогу".
Номер карти в Приватбанку: 5168 7422 3231 0825 (Лопатецька Дар'я Валеріївна).
Номер телефону сестри Дар'ї: +38 (093) 056-21-41 (Марія).
Нагадаємо, Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу. Також, букмекери вірять, що вона виграє Grand Slam цього року.
Джерело - Чемпіон.