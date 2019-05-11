Світоліна планує стати найкращою тенісисткою світу

Еліна Світоліна в найближчий час має виграти турнір серії Grand Slam та посісти перше місце в світовоу рейтингу.
Про це заявила сама спортсменка.
"Наразі я перебуваю в пошуках нового виклику. Для мене це перемога на турнірі Grand Slam та №1 у світовому рейтинзі. Це ті цілі, до яких я прямуватиму найближчим часом. Саме вони мотивують мене щодня проводити час на тренуваннях. Уся моя щоденна робота заради цього", - сказала Світоліна
Наразі Еліна Світоліна посідає шосту сходинку світового рейтингу WTA.
Нагадаємо, букмекери вірять, що Світоліна виграє Grand Slam цього року.
Джерело - glavcom.