Цуренко пробилася в 1/8 фіналу парного турніру в Мадриді

Українська тенісистка Леся Цуренко в парі з представницею Білорусі Олександрою Саснович вийшла до другого раунду турніру WTA Premier у Мадриді.

Українсько-білоруський дует в 1/16 фіналу виявився сильнішим пари Дарія Касаткіна і Анетт Контавейт.

У першому сеті Цуренко і Саснович зробили два брейка і перемогли 7:5. У другій партії Касаткіна і Контавейт не залишили суперницям шансу, вигравши 6:0. На вирішальному супер тай-брейку українка з напарницею виявилися сильнішими - 10:4.

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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

грунт, парний розряд

Призовий фонд € 7,021,128

Леся Цуренко/Олександра Саснович (Україна/Білорусь) - Дарія Касаткина/Анетт Контавейт (Росія/Естонія) 7:5, 0:6, 10:4

Нагадаємо, Світоліна та Цуренко поступилися в першому ж матчі на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.