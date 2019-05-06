Оновлений рейтинг станом на 6 травня.

У понеділок, 6 травня, оприлюднили оновлений рейтинг WTA.

ТОП-10 світового рейтингу залишається незмінною. Лідирує Наомі Осака. Зберегла 6-у сходинку й Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

А от Катерина Козлова втратила одну позицію. Оновила свій персональний рекорд Дар'я Лопатецька. З цього тижня вона 231 ракетка світу.

Актуально: Козлова перемогла представницю Китаю на турнірі в Мадриді

Рейтинг WTA

6 травня

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Петра Квітова

3. (3) Симона Халеп

4. (4) Анджелік Кербер

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (6) Еліна Світоліна

7. (7) Кікі Бертенс

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

38. (38) Даяна Ястремська

85. (84) Катерина Козлова

144. (150) Ангеліна Калініна

192. (176) Катаріна Завацька

231. (234) Дар'я Лопатецька

292. (320) Марта Костюк

303. (290) Валерія Страхова

304. (301) Ольга Янчук

349. (343) Катерина Бондаренко

367. (356) Ганна Позніхіренко

474. (474) Дар'я Снігур

499. (585) Марина Чернишова

539. (540) Анастасія Шошина

608. (606) Надія Кіченок

613. (612) Маріанна Закарлюка

639. (631) Анастасія Васильєва

865. (872)Юлія Лиса

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Марта Костюк вибули зі змагань у Мадриді.

Джерело - Чемпіон.