Сьогодні, п'ятого травня, 26-я ракетка світу Леся Цуренко поступилася четвертому номеру світового рейтингу Анжелік Кербер в першому колі турніру серії Premier Mandatory в Мадриді.

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки і виграла 3 гейми на прийомі. Її суперниця також ейсів не подавала, 3 рази помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 6 брейк-поінтів.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - € 7,021,128

Леся Цуренко — Анжелік Кербер 3:6, 2:7

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська також програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.