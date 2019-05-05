Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді

Перша рокетка України Еліна Світоліна програла француженці Полін Пармантьє та вилетіла з турніру серії Premier Mandatory в Мадриді.

Суперниці провели на корті 1 годину і 38 хвилин.

У першому сеті на два брейка француженки Світоліна відповіла одним. По ходу другої партії українка відігралася з 1-3 і в підсумку сет дійшов до тай-брейка.

Світоліна вела з міні-брейком 3-1, після чого п'ять очок поспіль виграла Парментьє. Француженка не скористалася жодним з трьох матчболів (6-6), але потім взяла два розіграші і оформила путівку в наступне коло.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - € 7,021,128

Світоліна - Пармантьє 0:2 (4:6, 6(6): 7(8))

Нагадаємо, Світоліна розповіла, який турнір мріє виграти.

Також, Світоліна зберегла свої позиції в рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.