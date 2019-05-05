Сьогодні, п'ятого травня, українська тенісистка Марта Костюк програла у двох сетах Крістіні Плішковій на ґрунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.

Раніше дівчата не зустрічалися.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину.

У другому колі переможниця матчу зіграє з Ван Цян або Донною Векич.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - € 7,021,128

Крістіна Плішкова — Марта Костюк 3:6, 6:3, 6:2

Нагадаємо, Світоліна, Ястремська та Цуренко програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді. Також, Козлова перервала цю серію поразок.

Джерело - Чемпіон.