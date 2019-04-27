Костюк виграла парний турнір у Швейцарії

Це перша звитяга українки в парному розряді

У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом 25,000 українка Марта Костюк і представниця Іспанії Крістіна Букша перемогли канадсько-австралійський дует Шарон Фішман і Джеймі Фурліс 6:1, 4:6, 10:7.

На шляху до титулу Костюк і Букша обіграли три сіяні пари.

Для тенісисток це був перший спільний виступ.

Марта виграла свій перший титул в парному розряді, а 21-річна іспанка оформила сьомий титул на турнірах ITF і вже третій цього сезону.

ITF - Axion Swiss Bank Open 2019

К'яссо, Швейцарія

Ґрунт, парний розряд

Призовий фонд - $ 25,000

Фінал

Костюк/Букша - Фішман/Фурліс 6:1, 4:6, 10:7

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти в фінал турніру в Швейцарії.

Також, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.