Костюк виграла парний турнір у Швейцарії

У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом 25,000 українка Марта Костюк і представниця Іспанії Крістіна Букша перемогли канадсько-австралійський дует Шарон Фішман і Джеймі Фурліс 6:1, 4:6, 10:7.
На шляху до титулу Костюк і Букша обіграли три сіяні пари.
Для тенісисток це був перший спільний виступ.
Марта виграла свій перший титул в парному розряді, а 21-річна іспанка оформила сьомий титул на турнірах ITF і вже третій цього сезону.
ITF - Axion Swiss Bank Open 2019
К'яссо, Швейцарія
Ґрунт, парний розряд
Призовий фонд - $ 25,000
Фінал
Костюк/Букша - Фішман/Фурліс 6:1, 4:6, 10:7
Нагадаємо, Костюк не змогла вийти в фінал турніру в Швейцарії.
Також, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.
Джерело - Чемпіон.