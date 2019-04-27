Мій профіль
Шевченко - найгірший форвард Челсі епохи АПЛ
Сьогодні 17:04 814
Костюк виграла парний турнір у Швейцарії
Сьогодні 21:24 287
Ференцварош Реброва та Петряка достроково став чемпіоном Угорщини
Сьогодні 20:47 495
Підручний: Є українська мова – є Україна!
Вчора 10:36 1045
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження
25.04.2019 17:28 1237
Кваша несподівано завершив кар'єру
25.04.2019 13:11 1741 1
Верховна Рада України ухвалила закон про мову
25.04.2019 12:14 1211 1
Динамо — Шахтар: огляд матчу
24.04.2019 21:46 1006
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед
24.04.2019 21:33 873
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем
24.04.2019 20:31 1085
Навколо спорту
Блоги
Харлан у відвертому наряді спробувала себе в ролі моделі
Харлан у відвертому наряді спробувала себе в ролі моделі Максим Буйдин
25.04.2019 19:39 1465
Фанати Лаціо підтримали фашистський режим Муссоліні та скандували расистські вигуки
Фанати Лаціо підтримали фашистський режим Муссоліні та скандували расистські вигуки Максим Буйдин
25.04.2019 18:26 778
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження Максим Буйдин
25.04.2019 17:28 1237
Роналду представив нову колекцію нижньої білизни у стилі Месників
Роналду представив нову колекцію нижньої білизни у стилі Месників Максим Буйдин
25.04.2019 16:34 803
Олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю
Олімпійська чемпіонка втратила свідомість під час інтерв'ю Максим Буйдин
25.04.2019 14:55 1665
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:08 Бокс Трансляція Постол – Мімун: дивитися онлайн 28.03.2019 24
21:52 Футбол Альбасете програло Осасуні. Зозуля отримав червону та привіз пенальті 547
21:39 Баскетбол Блок-шот Дюранта - в ТОП-5 моментів дня НБА 187
21:39 Футбол Евертон розписав мирову з Крістал Пеласом, Вулвергемптон здолав Вотфорд. Результати матчів 36 туру АПЛ 265
21:24 Теніс Костюк виграла парний турнір у Швейцарії 287
21:03 Футбол Рома розгромила Кальярі, Болонья переграла Емполі у 34 турі Серії А 260
20:47 Футбол Ференцварош Реброва та Петряка достроково став чемпіоном Угорщини 495
20:37 Футбол Хацкевич: Де Пена підсилить команду 1097
20:26 Футбол УЄФА дискваліфікувала П'янича на 2 матчі збірних 619
20:06 ММА Мак-Грегор: Я перетворив півнячі бої в індустрію вартістю в $4,2 млрд 538
19:48 Футбол Зідан: Хто сказав, що Бейл і Азар не зможуть грати разом? 395
19:35 Футбол Де Пена: Важко назвати Шахтар ворогом 436
19:27 Футбол Олімпік створив неймовірний камбек і переграв Карпати 453
19:07 Теніс Костюк не змогла вийти в фінал турніру в Швейцарії 1591
18:40 Футбол Шальке здолав Боруссію у рурському дербі 1077
18:21 Автоспорт Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Баку 385
18:07 Футбол В УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи 757
17:47 Футбол Швед відсутній у матчі проти Олімпіка через травму 365
17:26 Футбол Неймара дискваліфікували на три єврокубкові матчі через критику суддівства 695
17:04 Футбол Шевченко - найгірший форвард Челсі епохи АПЛ 814
16:42 Футбол Гент - Генк: де дивитися онлайн матч Чемпіонату Бельгії 293
16:22 Футбол Вест Гем переміг Тоттенгем у 36 турі АПЛ 472
16:20 Футбол Барселона — Леванте: онлайн-трансляція матчу 35 туру Ла-Ліги 269
15:56 Футбол Ворскла перемогла Чорноморець завдяки автоголу у 26 турі УПЛ 1300
15:40 Футбол Інтер — Ювестус: де дивитися онлайн матч 34 туру Серії А 298

Костюк виграла парний турнір у Швейцарії

Сьогодні 21:24 287 0
Це перша звитяга українки в парному розряді
Костюк виграла парний турнір у Швейцарії

У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом 25,000 українка Марта Костюк і представниця Іспанії Крістіна Букша перемогли канадсько-австралійський дует Шарон Фішман і Джеймі Фурліс 6:1, 4:6, 10:7.

На шляху до титулу Костюк і Букша обіграли три сіяні пари.

Для тенісисток це був перший спільний виступ.

Марта виграла свій перший титул в парному розряді, а 21-річна іспанка оформила сьомий титул на турнірах ITF і вже третій цього сезону.

ITF - Axion Swiss Bank Open 2019

К'яссо, Швейцарія

Ґрунт, парний розряд

Призовий фонд - $ 25,000

Фінал

Костюк/Букша - Фішман/Фурліс 6:1, 4:6, 10:7

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти в фінал турніру в Швейцарії.

Також, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.

 

Джерело - Чемпіон.

#Костюк
Коментарі ()