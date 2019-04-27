Костюк не змогла вийти в фінал турніру в Швейцарії

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися в фінал турніру Axion Swiss Bank Open 2019 К'яссо, Швейцарія.

У півфінальному матчі на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка поступилася румунці Жаклін Адіні Крістіан: 6:4, 1:6, 3:6.

Актуально: У чвертьфінальному матчі 16-річна киянка за 2 години 40 хвилин обіграла четверту ракетку турніру Катінку фон Дайхманн.

ITF - Axion Swiss Bank Open 2019

К'яссо, Швейцарія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 25,000

1/2 фіналу

Марта Костюк - Жаклін Адін Крістіан 6:4, 1:6, 3:6

Нагадаємо, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.